«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا الأربعاء.. احذر منها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تضرب البلاد، ومن المتوقع أن تسيطر على كل الأنحاء، غدا الأربعاء، الموافق 28 فبراير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافء نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا.. احذر منها

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تضرب ظاهرة جوية البلاد، غدا الأرلعاء، إذ تنتشر الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء والسواخل الشمالية والقاهرة الكبرى، وتصل إلى حد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجةمئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.