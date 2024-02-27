الذهب يخسر 920 جنيها بعد الانهيار الكبير للدولار بالسوق الموازية

أسهم الانهيار الكبير في السوق الموازية لسعر صرف الدولار في حدوث ارتباك في سوق الذهب وهبوطه بشكل كبير نحو 920 جنيهًا بسعر جرام الذهب عيار 21 مقارنة بالأسعار في أول فبراير الجاري، وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب خلال منتصف التعاملات، اليوم، وذلك بعد أن كشفت الحكومة عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة ذات الاستثمار الأكبر عبر التاريخ بمبلغ 35 مليار دولار كمقدم بالإضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات أخرى.

اقتصادي: الذهب سوف يشهد مزيدًا من التراجع

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن سعر الذهب سوف يشهد مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة متأثرًا بانهيار الدولار في السوق الموازية بعد الإجراءات الحكومية العاجلة ومن بينها صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن التراجع الكبير في سوق الذهب سببه قلة الطلب على الشراء بسبب حالة عدم الاستقرار في السوق بعد أن تعرض المؤشر لحالة من الهبوط الكبير خسر من خلالها مبلغًا كبيرًا خلال أيام قليلة وأن الذهب عيار 21 سجل نحو 3050 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار 3970 جنيهًا محققًا خسائر بلغت 920 جنيهًا، وفقًا لأسعار الشعبة العامة للذهب في أول فبراير الجاري.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27-2-2024 وفقًا للشعبة العامة للذهب وهي كالتال:

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3485 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3050 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2614 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2049 جنيها للبيع، دون مصنعية.