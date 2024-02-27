أماكن ومواعيد انقطاع المياه في مركز فرشوط غدا.. 8 ساعات لإصلاح عطل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا انقطاع مياه الشرب، غدا الأربعاء، لمدة 8 ساعات، لإصلاح عطل في خط مياه رئيسي يغذي مدينة فرشوط وعددا من القرى.

وأشارت شركة مياه الشرب، في بيان اليوم، إلى انقطاع المياه، غدا الأربعاء، عن مدينة فرشوط، وقرى رفاعة والكوم الأحمر والقبيبة والدهسة ونجوع غانم.

قطع مياه الشرب عن قرى مدينة فرشوط

وأكدت «مياه قنا» أن انقطاع مياه الشرب عن مدينة فرشوط وقراها سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك لوجود عطل بالخط الرئيسى قطر 900 مم خرسانة مسلحة، والمغذي للمدينة بناحية الكوم الأحمر.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، موضحة أنه لتلقي الشكاوى والاستفسار وطلب سيارات المياه، يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 أو الرقم 01012646976.