«مياه قنا»: انطلاق برنامج تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية

أكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية تدريب جميع الموظفين بالشركة مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية، نظراً لما تمليه الدولة من أهمية تطوير المورد البشري في القطاعات والاهتمام بالعمالة الحرفية التي تعتبر من تروس عملية الإنتاج بالشركات.

تنمية المهارات للعاملين بمياه قنا

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من شركات المياه التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح المهندس رجب عرفة في بيان صحفي اليوم، بأن شركة قنا نفذت البرنامج للمجموعة الأولى من العمالة الحرفية بمشاركة 15 سائقا و15 حرفيا تشغيل مياه خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024، وتولى تدريب الوحدة الأولى الدكتور فؤاد عبد الله مدرب التنمية البشرية، وركز البرنامج على كيفية التعرف على الذات والتعامل مع الأنماط المختلفة من الشخصيات ومهارات الاتصال والتواصل الفعال، وإدارة الغضب و التوعية ضد المخدرات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع ضغوط العمل والحياة وكيفية التعامل مع الإشاعات والأخبار الزائفة.

تعريف المتدربين بالمبادئ الوظيفية

وأوضح المهندس رجب عرفة، أنه خلال الوحدة الثانية من التدريب جرى تعريف المتدربين بالمبادئ الوظيفية تركيزا على رؤية ورسالة الشركة وأهدافها الاستراتيجية وتوعيتهم بواجباتهم الوظيفية وحقوقهم وطرق تقييمهم سنويا، وكيفية حصولهم على الإجازات ومعرفة مهامهم الوظيفية وتولى التدريب وليد محمد حسن مدير تخطيط العمالة بالشركة.

وأضافت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب بالشركة، أن هذا البرنامج يتكون من 4 وحدات تدريبية تشمل الوحدة الأولى التنمية البشرية، وتشمل الوحدة الثانية، والتعريف بالمبادئ الوظيفية، كما تهدف الوحدة الثالثة إلى التدريب التخصصي الفني وتهتم الوحدة الرابعة التعريف بمبادئ السلامة والصحة المهنية و الإسعافات الأولية.