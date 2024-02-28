سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصرى، استقراراً ملحوظاً في عدد كبير من البنوك، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.