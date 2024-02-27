«شويجو» يكشف الخسائر الأوكرانية منذ بدء العمليات الروسية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ بدء العملية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، بلغت الخسائر الأوكرانية حتي الآن أكثر من 444 ألف جندي، كما تم تحرير مساحة بلغت 327 كيلو مترا مربعا من المناطق الروسية الجديدة منذ بدء العام الحالي 2024، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

خسائر أوكرانيا اليومية

وقال شويجو في اجتماع المجلس«إن القوات الأوكرانية في تناقص دائم، فمنذ بداية العام الحالي تخسر يوميا في المتوسط ما يزيد عن 800 جندي و120 قطعة من مختلف الأسلحة، بما فيها الأسلحة الأجنبية التي يقدمها الغرب للعاصمة كييف، ويرجع ذلك إلي العمليات الحاسمة التي يقوم بها العسكريون الروس، حيث سيطرت القوات الروسية علي 3 بلدات في الأسبوع الماضي وحده وهي بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية».

القوات الروسية تواصل عملياتها

وأوضح شويجو أنه بعد فرض السيطرة على أفدييفكا، تواصل القوات الروسية تحسين وضعها على محوري دونيتسك وكوبيانسك، والسيطرة على خطوط ومواقع جديدة للقوات الأوكرانية، مؤكدا عدم جدوى الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء روسيا.