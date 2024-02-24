ماذا يعني فتح المندل بعد عرض البرومو التشويقي لمسلسل لحظة غضب؟

لقطات مُشوقة كشف عنها البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليشارك ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجأة.

برومو مسلسل لحظة غضب

نُشر البرومو الرسمي للمسلسل مصحوبًا بتعليق «لغز اختفاء شريف محير الكل.. تفتكروا إيه الموضوع؟!»، وتوالت اللقطات حول بحث أبطال المسلسل منهم صبا مبارك ومحمد شاهين عن شخص يُدعى شريف اختفى دون سابق إنذار، وعندما فشلوا في الوصول إليه قرروا الاستعانة بطفل لفتح المندل للتعرف على مكانه، ما يدعنا للتساؤل حول ماهية فتح المندل؟ وكيف يستعين به أبطال المسلسل للوصول إلى الغائب؟

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في أحد اللقاءات الإذاعية، أن فتح المندل هي طريقة يعتمد عليها الكهنة والعرافين لمعرفة الغيب من خلال التواصل مع الجن وعمل الأسحار، مؤكدًا أن الشرع حذر من الذهاب لمن يدعي قدرته على فتح المندل ومعرفة الغيب لأن الله اختص نفسه بعلم الغيب بقوله سبحانه «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ»، وقول الحق «قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ».

كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما».

الاستعانة بالله في حال فقدان شيء

وأضاف شلبي، أنه ينبغي على المؤمن في حالة فقدانه شيء أن يلجأ إلى الله ويردد هذا الدعاء «اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين مالي إنك على كل شيء قدير»، حيث قال الإمام النووي عن هذا الدعاء أنه نافع وكان سبباً لوجود ضالته.

يُشار إلى أن مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار.