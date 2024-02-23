بعد نجاحه في الحريفة.. عبد الرحمن محمد يتجه للدراما في مسلسل «لحظة غضب»

خطف أبطال فيلم الحريفة قلوب الجماهير بعد عرضه، وبينهم الفنان عبد الرحمن محمد الذي كان يجسد دور «عمر» وهو أحد الطلاب في الفليم، إذ حقق نجاحا كبيرا ليعود مجددا للمشاركة في مسلسل «لحظة غضب» بطولة الفنانة صبا مبارك ويعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة.

ظهر «عبد الرحمن» في برمو المسلسل بجانب الفنان محمد شاهين وعدد من الفنانين الأخرين في عدة مشاهد من برمو المسلسل، إذ كان يطرح تسأولا «هو الشغلانة اللي أنا شغالة دي اسمها أي عشان خطيبتي بتسأل وكدا».

أحداث مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول إطار تشويقي عن علاقة الزواج بين الفنانة صبا مبارك التي تعمل طباخة محترفة، وزوجها الذي يدعى «شريف» الذي كان يعاملها بلطف شديد في بداية الزواج، وتفكيرها في تغيره عن بداية الزواج، ولكن مع الأحداث يختفي هذا الزوج في ظروف غامضة، ويبدأ الجميع في البحث عنه.

ويجمع مسلسل «لحظة غضب» الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي من قبل في مسلسل «شربات لوز» بطولة الفنانة يسرا، وأيضا في «سوتس بالعربي» مع النجم آسر ياسين.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، إنتاج طارق الجنايني.