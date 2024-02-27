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دراما المتحدة

«التموين» تضبط مصنع معسل يستخدم جزور الشجر والمخلفات في التصنيع

كتب:

وفاء الصعيدي
07:07 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جانب من الحملة

جانب من الحملة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جهود عدة حملات رقابية شنتها بالتعاون مع مديرية التموين في محافظة الفيوم؛ تمكنت خلالها من ضبط مصنع معسل دون ترخيص يقلد علامات تجارية مملوكه لشركات أخرى.

استخدام جزور الشجر في التصنيع

كما كشفت وزارة التموين، في بيان الضبطية، عن أن المصنع المضبوط يستخدم جزور الشجر ومخلفات عسل المولاس في التصنيع.

ضبط 200 عبوة دخان معسل معبأة وفارغة

ونوهت وزارة التموين، بأنه جرى ضبط 200 عبوة دخان معسل معبأة وفارغة، مع ضبط كمية من عسل المولاس وجزور الأشجار المستخدمة على أنها تبغ دخان.

وتحفظت الحملة التفتيشية على المضبوطات، وإبلاغ الجهات الرقابية لتولي التحقيق مع مسؤولي المصنع لاتخاذ الإجراء القانوني بشأنه.

فيما تكثف وزارة التموين، حملاتها الرقابية والتفتيشية حاليا على جميع المحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي المديريات وحملات جهاز حماية المستهلك.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.