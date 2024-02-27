حافز استثنائي لتشجيع المزارعين على توريد البنجر.. «التموين» تكشف التفاصيل

أعلنت شركات سكر البنجر من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل حافز توريد البنجر لصرف علاوة استثنائية لطن البنجر للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024، على أن تكون العلاوة طبقا لمواعيد التوريد.

تفاصيل علاوة وزارة التموين لتوريد البنجر

التوريد من 1- 15 مارس.. السعر الجديد 1900 جنيه بدلا 1500، بزيادة علاوة 400 جنيه للطن.

التوريد من 16 حتى 31 مارس.. السعر الجديد 1750 بدلا من 1400 بزيادة علاوة 350 جنيها للطن.

التوريد من 1 : 15 أبريل.. السعر الجديد 1600 بدلا من 1300 جنيه بعلاوة 250 جنيها للطن.

التوريد من 16: 30 أبريل.. السعر الجديد 1450 جنيها بدلا من 1200 جنيها بعلاوة 250 جنيها للطن

التوريد 1 مايو حتى نهاية الموسم.. 1350 جنيها بدلا 1100 بعلاوة 250 جنيها للطن.

استمرار المزايا السابق الإعلان عنها للمزارعين

وأكدت الوزارة في بيان استمرار جميع المزايا السابق الإعلان عنها للمزارعين، على أن يتم دراسة التوريد للموسم المقبل 2025 مستقبلا.

وتتضمن شركات سكر البنجر، (الدلتا والدقهلية، والنوبارية، والفيوم، والسكر والصناعات التكاملية المصرية، والنيل، والإسكندرية، والشرقية والقناة).