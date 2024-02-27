بيان عاجل من الأرصاد: ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

ظواهر جوية تضرب البلاد غدا الأربعاء جاءت في بيان عاجل من الأرصاد لتحذر من حالة الطقس غدا، التي تسيطر عليها الأجواء الدافئة نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون باردا في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

ظواهر جوية تضرب البلاد في بيان عاجل من الأرصاد

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل ظواهر جوية تضرب البلاد غدا، وفق بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرصة لتكون الشبورة المائية الكثيفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على الوجه البحري ومدن القناة.

ولفتت الأرصاد إلى حدوث ظاهرة جوية أخرى، تتمثل في نشاط الرياح لتصل سرعتها إلى 30 كم/س في القاهرة الكبرى و28 كم/س في الوجه البحري ومدن القناة، بينما تصل إلى 32 كم/ في السواحل الشمالية الغربية، و30 كم/س في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، و28 كم/ س في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و26 كم/س في شمال الصعيد، و24 كم/س في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.