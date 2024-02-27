14 معلومة عن فرح دخل الله أول عربية في منصب المتحدث الرسمي باسم الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، تولي البريطانية من أصل لبناني فرح دخل الله منصب المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلنطي «الناتو» وذلك اعتبارا من الأول من مارس المقبل لتصبح بذلك أول سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدولي المهم.

14 معلومة عن فرح دخل الله المتحدثة باسم حلف الناتو

1- هي مواطنة بريطانية من أصول لبنانية.

2- حاصلة على بكالوريوس في الفنون السمعية والبصرية والإعلام من جامعة القديس يوسف اللبنانية عام 2004.

3- حصلت على دبلوم في الإعلام والاتصال السياسي من كلية لندن للعلوم الاقتصادية عام 2006.

4- لديها خبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وأسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإعلامية حسبما ذكر موقع «ذا انترناشونال نيوز».

5- عملت كمديرة للعلاقات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أسترازينكا وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn.

6- شغلت منصب مديرة الاتصالات في منظمة الصحة العالمية بين عامي 2017 و2021.

7- عملت كمتحدثة باللغة العربية لوزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة بين عامي 2014 و2016.

فرح دخل الله حاصلة على ماجيستير في العلاقات الدولية

8- حاصلة على على درجة الماجيستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج، ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من كلية لندن للاقتصاد.

9- درست الفنون السمعية والبصرية في جامعة القديس يوسف في بيروت.

10- حاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2009

11- لديها خبرة طويلة في مجال الإعلام والاتصال والدبلوماسية العامة.

12- عملت في إدارة إعلام الأمم المتحدة بمكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في دمشق

13- كان آخر منصب شغلته هو الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث.

14- سبق لها العمل كمترجمة في وكالات أنباء أجنبية عديدة.