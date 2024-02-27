خبرة هاني الناظر في روشتة واحدة لحل مشاكل الجلد

«السيرة أطول من العمر».. كلمات تلخص حياة الراحل هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الذي لم يدخر وقتًا للرد على المرضى قبل وفاته ومن بينها نصائح الاعتناء بالبشرة التي وضعها في روشتة واحدة قبل أن يقابل ربه.

اشتهر الطبيب هاني الناظر، بتقديم العلاج المناسب للحالة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقوم بنشر «بوست» يطلب فيه من المتابعين أن يقوموا بسؤاله، عن المشاكل التي يعانون منها، ثم يرد عليها.

أفضل كريم لترطيب البشرة

عندما سئل «الناظر»، عن أفضل كريم لترطيب البشرة، اختار mondo cream أو braxon cream، وأما أفضل واقي للشمس، فقد حدد كريم bobai للبشرة الجافة، وعن أفضل كريم لتفتيح البقع الغامقة، حدد طبيب الجلدية كريم flare whitening، وأكد أن أفضل طريقة لعلاج النمش هي الليزر.

كيفية علاج الهالات السوداء

وقال هاني الناظر أيضًا إن أفضل كريم للهالات السوداء الموجودة تحت العين، هو verdex eye contour، وعن وجود كريم يمنع ظهور تجاعيد الوجع، أكد أن هذه المشكلة تحل بعمليات التجميل فقط، ولا يوجد كريم يعالجها مثل ما يوجد في بعض الإعلانات.

أما مشكلة تشقق كعب القدم في الشتاء، فنصح هاني الناظر باستخدام كريم carbamide يوميًا.

علاج حب الشباب

وللوقاية من الحساسية الناتجة عن صابون الغسيل، نصح هاني الناظر باستخدام «جوانتي» أثناء الغسيل، بالإضافة لدهان tarolimus مرتين يوميًا، وشدد على خطورة الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة مثل الديتول والكبريت والفينيك، ونصح باستخدام صابون الجلسرين للاستحمام، كما أنه فند وجود علاج للمسام الواسعة.

لعلاج حب الشباب نصح هاني الناظر باستخدام غسول يوضع على الوجه لمدة دقيقة صباحًا ومساءً.