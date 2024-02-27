في كثير من الأحيان يتخوف العديد من مستخدمي الأجهزة الكهربائية من الأجهزة التي تعمل على التسخين، مثل السخان الكهربائي والمكواة والميكروويف ومجفف الشعر بسبب استهلاكهم للكهرباء بشكل أكبر من الأجهزة الأخرى، إذ يؤدي استخدامهم بالطرق الخاطئة إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، أو شحن العداد مسبق الدفع مرات كثيرة في الشهر الواحد.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه العديد من النصائح للمواطنين بشأن استخدام الأجهزة الكهربائية الاستخدام الأمثل، لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية تقليل استهلاك المكواة، وفق ما أعلنه الجهاز، كالتالي:

نصائح للتقليل من استهلاك الكهرباء عند استخدام المكواة

- يجب أن يتم تجميع الملابس التي يرغب المستخدم في كيها مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

- عند كي الملابس، يجب أن يبدأ المستخدم بقطع الجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية، وبعد ذلك يتم كي الملابس القطنية.

- ثم يتم فصل المكواة عن الكهرباء، ويتم استغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

- يساعد استخدام المكواة البخارية على كي الملابس نصائح تقلل من استهلاك المكواة بشكل أسرع كما يتم استهلاك كهرباء أقل.