خريطة ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء بقرى حياة كريمة في القليوبية 

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الانتهاء من مشروعات الكهرباء بـ34 قرىة بنسبة 100% ضمن مشروع تنمية القرىة المصرية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذه المشروعات أحد بشائر الخير وجني لثمار المبادرة الرئاسية بقطاع الكهرباء في مركز شبين القناطر.

مشروعات الكهرباء بـ34 قرية في القليوبية

وأوضح المحافظ لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من مشروعات الكهرباء في 34 من قرى حياة كريمة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وتحت إشراف المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر بقطاع الكهربا، وجرى التنفيذ تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

خريطة مشروعات الكهرباء بقرى حياة كريمة بالقليوبية

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من مشروعات الكهرباء بالفعل في 34 من قرى حياة كريمة، بنسبة تنفيذ 100% وهي كالتالي:

- قرى كفر شبين ومنية شبين وكفر الدير والحصافة، التابعة للوحدة المحلية بكفر شبين.

- قرى طحا نوب وكفر طحا والكوم الأحمر، التابعة للوحدة المحلية بطحا نوب.

- قرى الشوبك وكفر الشوبك وكفر سندوه والمريج، التابعة للوحدة المحلية بالمريج.

- قرى الزهويبن ونوى ونوب طحا، التابعة للوحدة المحلية بنوى.

- قرى الأحراز وكفر سليمان الور وتل بني تميم، التابعة للوحدة المحلية بالأحراز.

- قرى القشيش والعطارة الحزانية والغريري. التابعة للوحدة المحلية بالقشيش.

- قرى طحوريا وكفر طحوريا والقلزم، وكفر سعد بحيري وكفر الشرفا قبلي والحسانية، وكفر الشيخة سالمة وكفر الصهبي، التابعة للوحدة المحلية بطحوريا.

- قرى الجعافرة والسلمانية وكوم السمن وعرب الشعارة، التابعة للوحدة المحلية بالجعافرة.

- قرية منشاة الكرام، التابعة للوحدة المحلية بمنشأة الكرام.

أعمال مشروعات الكهرباء بحياة كريمة في القليوبية

أوضح محافظ القليوبية، أن أعمال قطاع الكهرباء يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى مركز شبين القناطر، وتضمن أعمال أعمدة وموصلات الجهد المتوسط وأعمال رفع كفاءة محولات الأكشاك وأعمال المحولات وكشافات الإنارة لأعمدة الجهد المنخفض وأعمال تسكين وحدات الربط الخلفي وأعمال كابلات جهد منخفض وأعمال كابلات جهد متوسط لخدمة عدد سكان 559136 نسمة من أهالي قرية على مستوى المركز والمدينة.