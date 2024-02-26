«الكهرباء» تستخدم 3 طرق جديدة لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار.. تعرف عليها

شنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عددا من الحملات المكبرة لمواجهة حالات سرقة التيار للحفاظ على استقرار الشبكة، وتأمين التغذية الكهربائية خلال شهر رمضان المقبل.

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بدأت في استخدام 3 طرق جديدة للقضاء نهائيا على سرقة التيار، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة التيار الكهربائي منها وضع عداد في أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات إلى الكول سنتر عن كل كابل خارج في أي اتجاه بكمية الطاقة التي تغذية مع الأخذ في الاعتبار نسبة الفقد الفني المعروفة، لافتا إلى أنه إذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار في هذه المنطقة وبالتالي يتم إرسال فني لكشف السرقة وهذه هي الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار لأنها لا تعتمد على العنصر البشري.

التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات

وأشار المصدرلـ«الوطن» إلى أنه من ضمن الطرق يتم التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد سيتم عمل محضر سرقة.

ضبط عملية التلاعب

وأكد أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار إلا أن شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات تقف لمن يقوم بها بالمرصاد وتكشف تلك الطرق، لافتا إلى أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.

طرق الإبلاغ عن سرقة التيار

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من طرق الإبلاغ عن سرقات الكهرباء لتجنب زيادة الأحمال والانقطاع المتكرر للتيار الكهربي وهي:

- قيام صاحب الشكوى بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الضغط هنا www.eehc.gov.eg وإدخال البيانات التالية:

- يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

ولفت المصدر إلى أن إدخال بيانات المُبلغ يكون اختياريا وليس إجباريا.