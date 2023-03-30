«الإفتاء» عبر قناة الناس: صيام المرأة الحامل ذنب وإثم لأنها تعرض جنينها للخطر

رد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا قاسيا على مستفتية تُدعى «حبيبة» تسأل قائلة: «حامل في الشهر الرابع وعايزة تصوم والدكتور مانعها بس هي بتحاول ومانعة الأدوية وبترجع طول الوقت».

ذنب وإثم لأنها تقضي على نفسها وعلى جنينها

وقال عثمان خلال لقائه مع برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»: «حبيبة هتاخد ذنب وهتأثم لهذا لأنها بتقضي على نفسها وعلى جنينها».

واستنكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ما ذكرته المستفتية قائلًأ: «انتي منتظرة من الشيخ إنه يقولك الله.. طالما انتي بتعبدي ربنا يبقى يالا صومي وتهلكي» مشددًا على ضرورة الرجوع في الأمور الطبية للطبيب «احنا كلنا بنرجع في الأمور الطبية للطبيب وطالما الطبيب قال تفطر يبقى تفطر ولو هتصوم أخدت ذنب».

واعتبر أمين الفتوى أن صيامها سيوجب لها الذنب «لو صمتي هتاخدي ذنب لأنك بتهلكي نفسك وبتقضي على المسكين اللي في بطنك وعايز ياكل ويشرب ورجاء اسمعي كلام الطبيبة وبلاش اللي انتي بتعمله».