خبير سياسي: زيارة أردوغان للقاهرة تساهم في تعجيل الهدنة بغزة

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية، إن توقيت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تأتي في توقيت حساس، إذ يأتي بالتزامن مع أزمة غزة في وقت تلعب فيه البلدان أدوارا محورية مع أطراف النزاع سواء الاحتلال أو الفصائل الفلسطينية.

عبدالفتاح: مصر وتركيا لهما علاقات قوية بأطراف النزاع في غزة

وتابع عبدالفتاح، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن التعاون التركي المصري من شأنه أن يخترق القضايا الخلافية في المبادرات المطروحة لعمل هدنة في غزة، نظرا لأن مصر وتركيا لهما علاقات قوية بأطراف النزاع وبالتالي سيكون التواصل مع الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال أسهل، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتخلى حماس وإسرائيل عن تشددهما وتعنتهما حال تدخل أطراف دولية جديدة تجمعهم مصالح مشتركة.

وأشار الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجة إلى أن التعاون المصري التركي من شأنه أن يواجه التحديات التي تقف كعقبات للمبادرات المطروحة حاليا، بل ومن الممكن أن يساعدا في أن هم يطرحوا رؤية مختلفة لحلها أو قد تجد تركيا مدخلا مختلفا لحماس وإسرائيل يستجيبا من خلاله من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى.