باحث سياسي: استئناف مباحثات الهدنة الإنسانية في غزة تحمل مؤشرات إيجابية

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية استئناف مباحثات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في دولة قطر واستكمالها في القاهرة، خاصة في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات حققت توافقا حول بعض الخطوط العريضة، وفتحت الباب لمناقشة الأمور الأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالهدنة.

وأوضح فوزي أن هذه النتائج جاءت تتويجا لجهود كبيرة بذلها الجانب المصري، بدءًا من تنظيم اجتماعات الطاولة الرباعية واستقبال مستشاري البيت الأبيض والمشاركة في اجتماعات باريس.

استئناف مباحثات الهدنة الإنسانية في دولة قطر

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن هذه التطورات تحمل مؤشرات إيجابية فيما يخص قرب الوصل لاتفاق هدنة قد يمتد إلى 6 أسابيع، على الرغم من استمرار العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة.

حكومة نتنياهو

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو هي الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، حيث أنها المستفيدة الوحيدة من استمرار هذه الحرب، موضحا أن الداخل الإسرائيلي يعاني من العديد من الأزمات التي تفاقمت في مرحلة ما بعد الحرب، بجانب الاحتجاجات التي تشهدها تل أبيب مطالبة برحيل هذه الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى الأزمات السياسة والاقتصادية والعزلة الدولية.