صيد العقارب.. ذهب سائل وقاتل خفي ومشروع مربح بقيمة 50 مليون دولار

يُعرف سم العقرب بقدرته على القتل عند اللدغ، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنّه «ذهب سائل» قادر على منح صاحبه الحياة، حيث تُشير بعض الدراسات إلى إمكانياته العلاجية في العديد من الأمراض، مثل «التهاب المفاصل، والتهاب الأعصاب، والتهاب الأمعاء، والسرطان»، كما يُستخدم في بعض منتجات التجميل، حيث يُساعد على إزالة التجاعيد وشدّ البشرة.

تُدر تجارة صيد العقارب أرباحًا بملايين الدولارات، نظرًا لصعوبة استخلاص سم العقرب دون تعريض حياة الصياد للخطر، لذلك يُترك الأمر إلى الخبراء لاستخلاصه دون ضرر، وهو ما يتناوله بالتفصيل مسلسل صيد العقارب الذي تُجسد دور البطولة فيه الفنانة غادة عبدالرازق، ويعرض خلال دراما رمضان 2024.

صيد العقارب مشروع مربح لـ«مصطفى».. تصل أرباحه إلى 50 مليون دولار

أسرار التجارة المربحة كشفها مصطفى الشريف، أحد تجار «سم العقارب»، والمشرف على مزارع صيدها وعمليات استخراج سمومها، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا إنّها تجارة مُربحة رغم انتشارها بشكل متفاوت في مصر: «الموضوع محتاج جهد كبير جدا، هو موجود في مصر لكن مش منتشر، وفي بلاد موجود فيها بشكل كبير، ودي بتعتمد كُليا على سم العقارب في صناعة الأدوية ومنتجات التجميل العلاجية».

مراحل ليست هينة تتعرض لها العقارب من أجل استخراج سمومها، يعيشها التجار والصيادين في مغامرة خطيرة، يروي تفاصيلها الشريف قائلا: «استخراج السم تجربة مش سهلة، في البداية في صيادين متخصصين بيصطادوا العقارب من الصحراء، وبعديها بيتم استخلاص السم منها».

استخلاص السم بيتم بالصعق الكهربائي

وعن عملية استخلاص سموم العقارب، أوضح «الشريف» أنّ البداية تبدأ بصعق العقرب كهربائيًا وتحديدًا عند منطقة «الذيل»، وحينها يفرز العقرب من نقطة إلى نقطتين من السم الخام، ومن أجل الحصول على أكبر قدر من الاستفادة، يتم صعق العقرب مرتين يوميا حتى يفرز سمومه كاملة.

وعن عملية الصعق واستخرج السم، أوضح «الشريف» أنّه يتم حفظ العقارب في صناديق باردة للغاية، وتغذيتها بالديدان والخس تحت إشراف متخصصين، كي يظل السم محتفظا بالبلازما.

«اختبار سم العقارب» مرحلة جديدة يخضع لها للتأكد من سلامة جودة البلازما قبل بيعه، يقول الشريف: «عشان نقدر نعمل تجارة من السم، محتاجين حوالي 100 ألف عقرب في المرة الواحدة، وبعد الاستخلاص بيدخل في أكتر من تجربة عشان اتأكد من سلامة السم وفاعليته، وده متوقف على سلامة البلازما الموجودة فيه».

تجارة تصل أرباحها إلى 50 مليون دولار

وعن أرباح تجارة «الذهب السائل»، أوضح «مصطفى الشريف» أنّ سعر الجالون في الخارج يصل إلى 50 مليون دولار، بسبب الفوائد غير المتوقعة لسم العقارب، حيث تدخل سموم العقارب في الأدوية المعالجة للأورام السرطانية الخطيرة، وبعض منتجات التجميل، والأدوية العلاجية للأمراض التي تؤدي بالحياة.