رضا عبد العال وإسلام صادق ضيفا شرف مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

نشر المُنتج أحمد الدسوقي صورة تجمع الإعلامي الرياضي إسلام صادق، ولاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، معلقا: «ضيوف فراولة الغاليين»، في إشارة منه إلى مشاركتهما في مسلسل فراولة الذي تلعب الفنانة نيللي كريم بطولته، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وتواصل نيللي كريم تصوير مسلسل فراولة، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، والمقرر عرضه حصريًا على قناة dmc.

وتجسد نيللي كريم شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة فقيرة، قارئة فنجان، وابنة حارس أحد العقارات، وتنقلب بعدها حياتها وتنجح في أن تصبح سيدة أعمال لها شأن كبير.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي ومصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبد الملك.