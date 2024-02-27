نيللي كريم: فراولة شخصية مختلفة.. والأعمال الدرامية أرهقتني

تعود الفنانة نيللي كريم للأدوار الكوميدية مرة أخرى، هذا العام من السباق الرمضاني القادم 2024، إذ تشارك في بطولة مسلسل «فراولة» المكون من 15 حلقة.

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسل فراولة

قالت نيللي كريم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها كانت تتمنى تقديم أعمال كوميدية منذ تقديم مسلسل «100 وش»، لأن الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال السنوات الماضية أرهقتها.

وأضافت أنها تقدم شخصية تدعى «فراولة»، والعمل يدور في إطار كوميدي، وفكرته مختلفة تماما عن جميع الشخصيات التي قدمتها قبل ذلك، لذلك متحمسة لعرضه على شاشات التليفزيون، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

وتابعت أنها سعيدة بتقديم العمل فى 15 حلقة فقط، لأن المسلسل الـ30 حلقة يأخذ مجهود كبير، كما كانت تدخل التصوير بدون الحلقات كاملة، فكان هذا سبب عائق كبير، ويؤدي إلى ضعف مستوى العمل.

سبب اتجاه نيللي كريم للاعمال الكوميدية

وأشارت إلى أنها تشعر أن الجمهور يحتاج إلى الأعمال الكوميدية، خلال الفترة الحالية، كما أكدت أنها ستركز الفترة المقبلة على الأعمال السينمائية، لأنها ابتعدت عنها منذ فترة كبيرة.