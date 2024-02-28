غرفة السياحة: البرامج الاقتصادية تسيطر على حجوزات رمضان

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ غالبية الحجوزات التي تلقتها شركات السياحة لبرامج العمرة خلال رمضان توجهت للبرامج الاقتصادية، موضحًا أنَّ نسبة حجوزات برامج العمرة فئة الـ5 نجوم تتراوح ما بين 10 إلى 15% من إجمالي الحجوزات خلال شهر الصوم، مرجعًا ذلك إلى مناسبة أسعار البرامج الاقتصادية للشريحة الكبرى المسافرة لأداء العمرة خلال رمضان.

برامج العمرة الاقتصادية

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن» أنَّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان تبدأ من نحو 55 ألف جنيه وذلك للبرامج التي تبلغ مدتها نحو شهر وتكون المسافة بها بين أماكن إقامة المعتمرين والحرم المكي أكثر من 1200 متر مربع.

أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنَّ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم التي تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 يوما يصل أسعارها إلى نحو 300 ألف جنيه، إذ تكون الفنادق القريبة من الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك.