«الغرف التجارية»: 7 سلع ستشهد انخفاضا في الأسعار على مدار الـ6 أشهر المقبلة

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إنَّه جرى عقد اجتماعات مع تجار السلع الأساسية والتوافق على أن التكلفة المرتفعة لبعض البضائع سيتم إذابتها خلال مدة 6 أشهر بما يعني انخفاض فوري في الأسواق، وتم اصدار تعريفات أسعار جديدة للسلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط، من الشركات وكبار المنتجين لتجار التجزئة، على أن يتحمل المنتج الفارق ويذوبه على مدار 6 أشهر، وأبرز هذه السلع: «الفول والعدس والزيت والمكرونة».

وأضاف «عز»، في حوراه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» والمُذاع على شاشة «قناة الحياة» أنَّه جار وضع خطة لتطوير التجارة الداخلية، ووضع حد أقصى لـ سعر بيع السلع، موضحاً: «بدأنا بمجموعة السلع الأساسية وهي 7 سلع، وبدءاً من 1 مارس سيتم تحديد الحد الأقصى لسعر البيع من المنتج، وهو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعد عقد ما يزيد عن 10 اجتماعات».

تفتيش دوري على المتاجر لضبط الأسواق والأسعار

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «السلع الأساسية التي تمس المواطن، هي: «الفول والعدس والسكر والأزر والزيت والمكرونة»، ووضع حد أقصى بغرض السماح بالمنافسة وهو أقصى سعر للمحل التجاري للبيع به وسيكون هناك تفتيش دوري على المتاجر».

الزيادة عن الحد الأقصى للسعر جرم يستوجب الحبس

وتابع: «المنافسة أساس خفض الأسعار والسوق حر في تحديد سعر تحت هذا السعر المحدد، والزيادة عنه جرم ولابد من احترام الفاتورة الإلكترونية، والحد الأقصى للسلعة لابد يكون مطبوع على السلعة أو الفاتورة».

وأكد: «ننوي التوسع في هذه السلع الأساسية والأهم هو إعلان سعر المنتج، وهو حق للمواطن، والأسعار بدأت في الانخفاض بالفعل والمواطن سيستشعرها قبل دخول شهر رمضان، وتوقعنا هبوط سعر الدولار وكذلك الأسعار وحدث بالفعل».