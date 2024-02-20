مستلزمات رمضان 2024.. انخفاض أسعار السلع الأساسية منها الأرز واللحوم

تهتم السيدات في هذا التوقيت بشراء مستلزمات رمضان من الأسواق استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، وتوجد العديد من الأماكن المتخصصة في بيع مستلزمات رمضان وتتفاوت الأسعار من مكان لآخر.

وتوجد مستلزمات رمضان في شنط رمضان والتي تباع في معارض أهلا رمضان 2024 والجمعيات المشاركة فيها، بتخفضيات للمواطنين.

أسعار شنط مستلزمات رمضان التموينية

وتوفر وزارة التموين، شنط مستلزمات رمضان بمعارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع محافظات والتي انطلقت يوم 15 فبراير 2024، وتحتوي على من 6 لـ 10 سلع من المنتجات الغذائية من بينها السكر والفول والعدس والزيت والمكرونة والملح والصلصة والسمنة والشاي، وتبدأ أسعار شنط رمضان من 100 جنيه.

وتتوافر شنطة مستلزمات رمضان في محلات السوبر ماركت الكبيرة، وتبدأ من 155 جنيها وتحتوي على كيلو أرز وكليو سكر وزجاجة زيت و2 علبة صلصة وعلبة ملح و2 كيس مكرونة وعلبة تمر.

أسعار مستلزمات رمضان في المحلات

وشهدت أسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية، انخفاضا ملحوظا، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، في الأسواق، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أهمها الفول والزيت والدقيق واللحوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار السلع الأساسية لمستلزمات رمضان

ووفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تشهد السلع الأساسية انخفاضا في أسعارها على النحو التالي:

- الفول بـ 56.35 جنيه للكيلو.

- تراجعت أسعار زيت عباد الشمس حيث سجل متوسط سعره العبوة 1 لتر نحو 97.42 جنيه.

- انخفضت أسعار المكرونة المعبأة بنحو 1.64% للكيلو، ليسجل متوسط السعر نحو 31.17 جنيه للكيلو.

- تراجعت أسعار العدس المعبأ بنحو 2.98% للكيلو، ليسجل متوسط السعر نحو 74.46 جنيه للكيلو.

- هبطت أسعار الدقيق المعبأ بنحو 2.49%، إذ سجل متوسط السعر نحو 29.78 جنيه للكيلو.

- تراجعت أسعار زيت الذرة بنحو 2.92%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 125.12 جنيه.

- انخفضت أسعار العدس الأصفر المعبأ بنحو 4.63% للكيلو، ليسجل متوسط السعر نحو 71.83 جنيه للكيلو.

- تراجعت أسعار الشاي بنحو 0.31%، إذ سجل متوسط السعر نحو 240.56 جنيه للكيلو.

- انخفضت أسعار الفول الصحيح السائب بنحو 3.48%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 53.76 جنيه للكيلو.

- تراجعت أسعار اللحوم بنحو 2.69%، إذ سجل متوسط السعر نحو 381.76 جنيه للكيلو.