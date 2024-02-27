«الزراعة»: توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل حلول رمضان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تعمل خلال الفترة الراهنة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المعارض والمنافذ الاستهلاكية، موضحا أن هناك موافقات افتراضية لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس من الماشية، لزيادة حجم المعروض من اللحوم بشكل كبير، واستقرار الأسعار.

مشروعات لتعظيم الإنتاج المحلي

وأضاف القرش، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى العمل على تعظيم الإنتاج المحلي والحيواني، إذ جرى تدشين مشروعات البتلو بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه، لتمويل المزارعين من أجل تعظيم الإنتاج، ما أدى إلى زيادة عدد الرؤوس بحوالي نصف مليون رأس، وبالتالي زيادة حجم المطروح في الأسواق.

زيادة المنافذ ونقاط بيع السلع واللحوم

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة المنافذ ونقاط البيع من أجل توفير بديل آمن للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مناسبة، بهدف إحداث حالة إتزان في الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة لها أكثر من 274 منفذا استهلاكيا، فضلا عن مجموعة من المنافذ المتحركة، من أجل الوصول لكل المناطق النائية.

وأوضح، أن هناك العديد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في الأسواق لتوفير السلع المختلفة، مثل منافذ وزارة التموين ومعارض «أهلا رمضان»، مشيرا إلى أن منافذ وزارة الزراعة تغطي كل أنحاء الجمهورية، وتتواجد في الميادين الرئيسية أو بجانب مديريات الزراعة، وبالتالي سهل الوصول إليها، وتكون معروفة وثابتة طوال العام.

تفاصيل مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

وواصل: «لا نبيع للمستهلك سلعة بديلة بسعر أقل من غيرها الموجودة بالسوق فقط، بل أيضا نوفر مكان لبيع سلع المنتجين أنفسهم، وذلك من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، التي أطلقتها وزارة الزراعة وجمعية الإصلاح الزراعية وجميعة تعزيز قدرات المزارعين، إذ تهدف إلى فتح فرصة للمنتج بعرض منتجاته بصورة عالية الجودة ومواصفات جيدة وسعر مناسب».