«الغرف التجارية»: نتوقع عودة أسعار السلع إلى معدلاتها الطبيعية قبل رمضان

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّ الشراكة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة، سيكون لها آثار إيجابية على الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

أضاف في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّ المناخ العام لأداء الأعمال لم يكن على ما يرام، ولكن مع توقيع هذه الصفقة التي هيأت المناخ الاستثماري وسط إصلاحات مرتقبة، سنجد العديد من الاستثمارات الأخرى للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، ما يعمل على خلق فرص عمل وزيادة الدخول وتنمية الصادرات، لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2022.

وتابع: «أسعار الجملة لبعض السلع مثل الزيت، شهدت تراجعا بنسبة 22%، والسعر الجديد سيجري وضعه على السلع الفترة المقبلة، خاصة في السلع التي بها مكون دولاري كبير».