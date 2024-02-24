بشائر تراجع الدولار.. تفاصيل انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، اليوم السبت، بالتزامن مع التراجعات القوية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموزاية، بعد توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية اليوم، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموزاية، والتي بلغ عددها نحو 50 سلعة تقريباً.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وسجلت أسعار السلع الغذائية اليوم ما يلي:

- تراجع سعر المكرونة المعبأة اليوم في مصر بنحو 1.1%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 31.48 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر بنحو 3.39%، ليسجل سعر اللتر في المتوسط نحو 100 جنيه.

- تراجع سعر عبوة الشاي الـ40 جراما اليوم في مصر بنحو 2%، ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 12.45 جنيه.

- تراجع سعر عدس اصفر معبأ اليوم في مصر بنحو 2%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 70 جنيها.

- تراجع سعر الأرز السائب اليوم في مصر بنحو 1.75%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 32.52 جنيه.

- تراجع سعر الطماطم اليوم في مصر بنحو 6%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 9.18 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم في مصر بنحو 6.38%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 14.67 جنيه.

- تراجع سعر الكوسة اليوم في مصر بنحو 0.3%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 16.52 جنيه.

- تراجع سعر السمسم الأبيض اليوم في مصر بنحو 3.32%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 162.94 جنيه.

- تراجع سعر البصل اليوم في مصر بنحو 11%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 24.32 جنيه.