أسباب تراجع الذهب مرتين خلال 60 دقيقة فقط.. الدولار كلمة السر

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين، إن سعر الذهب مناسب لسعر الدولار في السوق الموازية، حيث تراجع سعر الذهب مرتين خلال 60 دقيقة فقط خلال التعاملات المسائية منذ قليل بقيمة 80 جنيهًا «50 جنيهًا للمرة الأولى و30 جنيهًا في الأخرى» إذ سجل الذهب عيار 21 نحو 3020 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار في التعاملات الصباحية 3100 جنيه.

أسعار الذهب تتراجع

وأضاف فرج في حديثه لـ«الوطن» أن سعر الذهب سوف يشهد تراجعًا جديدًا وفقًا للمتغيرات الجديدة في حالة استمرار هبوط الدولار في السوق الموازية، أما في حالة بقاء الأسعار على هذه الحالة فأن سعر الذهب في اتجاهه إلى الاستقرار والثبات على سعر 3000 جنيه بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، وكذلك تراجع سعر جرام الذهب 24 وباقي الأعيرة الأخرى وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سبب تراجع جرام الذهب عيار 21 في 60 دقيقة

وتابع فرج، أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، تراجع مرتين متتاليتين خلال 60 دقيقة فقط، بسبب تراجع الدولار أيضًا في السوق الموازية مرتين، وبالتالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بالاستثمار وتدفق العملة الصعبة أسهمت في تراجع الدولار والذهب بشكل مباشر، فتسعير الدولار في السوق السوداء كان على مضاربات وهمية وبالتبعية يتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية سواء كان ذلك صعودًا أو هبوطًا.