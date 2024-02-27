هبوط جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب، تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21، محققًا قيمة تراجع بلغت 30 جنيهًا إذ سجل نحو 3020 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال منتصف تعاملات اليوم، وهي المرة الثانية التي تراجع فيها الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27-2-2024 بقيمة 80 جنيها موزعة على 50 جنيهًا في المرة الأولى و30 جنيهًا في الثانية مقارنة بالأسعار خلال التعاملات الصباحية التي كانت 3100 جنيه لجرام الذهب عيار 21.

أسباب تراجع الذهب عيار 21

وفسر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، تراجع الذهب؛ بانهيار الدولار في السوق الموازية، متوقعًا مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة وهذا نتيجة طبيعية لزيادة الاستثمارات التي تساهم في تدفق العملة الصعبة على الاقتصاد المصري.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27-2-2024 وفقًا للشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3451 جنيها للبيع دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليسجل نحو 3020 جنيها للبيع دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليسجل نحو 2588 جنيها للبيع دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر ليسجل نحو 2019 جنيها للبيع دون مصنعية.