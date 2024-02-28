التوسع في إقامة المعارض.. 7 خطوات لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالغربية

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، وتسعى الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية للعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير كافة السلع الاستراتيجية.

تنسيق بين الجهات المعنية

القيادة التنفيذية بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصت على الاستعداد مبكرا لاستقبال شهر رمضان 2024، من خلال الاجتماع مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز ووكلاء الوزارات المعنية، وكبار التجار وأعضاء الغرفة التجارية من أجل التنسيق كلٌ فيما يخصه، من أجل العمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تخفيف الأعباء على المواطنين

وأكد محافظ الغربية، على أن المحافظة تواصل فتح معارض أهلا رمضان 2024 بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الغذائية له، وأشار إلى أن المحافظة عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها:

- التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

- حث المجتمع المدني على المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

- إقامة منافذ ضمن مبادرة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل السلاسل التجارية الكبرى.

- التنسيق بين الأوقاف والتضامن بشأن توزيع كراتين رمضان.

- حملات مكثفة لمتابعة الأسعار داخل الأسواق.

- ضخ السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان بشكل مستمر.

- تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي عليه بشأن الأسعار.