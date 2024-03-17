ما حكم صيام المرأة الحائض في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم صيام المرأة الحائض في رمضان، إذ تتعرض بعض النساء إلى هذا الأمر طوال أيام الشهر الكريم، ما قد تجعلهن تشك في إجازة صومهن، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ للتيسير على النساء في معرفة أمور وأحكام دينهن، خاصة الخاصة بأركان الإسلام الخمس كالصيام.

ما حكم صيام المرأة الحائض في رمضان

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما حكم صيام المرأة الحائض في رمضان، إن هذا الأمر لا يرتقي لكونه شبهة، خاصة أن الأمة الإسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحائض لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

حكم صيام المرأة الحائض في رمضان

وأضاف «شلبي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على «يوتيوب»، خلال حديثه عن ما حكم صيام المرأة الحائض في رمضان، أنه بالرجوع إلى الأحاديث الواردة لرسول الله صلى عليه وسلم، منها من كان يتحدث فيه مع مجموعة من النساء قائلا: «أليست إحداكن إذا كانت حائضا لا تصلي ولا تصوم؟، قلن نعم يا رسول الله، فقال فذلك نقصان دينها».

وتابع، في إجابته على ما حكم صيام المرأة الحائض في رمضان، أن السيدة عائشة تقول: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، مضيفًا أنه حدث اتفاق وأجماع بين العلماء، على أن الحائض لا تصوم، وإنما تقضي الصيام بعد ذلك.