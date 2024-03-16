ما حكم صوم الحامل في رمضان؟ (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم صوم الحامل في رمضان، إذ ترغب الكثير من النساء الحوامل في صيام شهر رمضان المبارك، ولكن قد تخشى بعضهن على نفسها من التعب، ومنهن من لا تقدر على الصيام، ولا تعلمن مدى إجازة ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية.

ما حكم صوم الحامل في رمضان

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم صوم الحامل في رمضان، قائلا إن هذا الأمر يحتاج إلى سؤال طبيب، فالنساء أحوالهم مختلفة، وقدراتهن أيضا مختلفة، إذ تكن هناك امرأة بمقدورها أن تصوم، أو المرحلة التي فيها في الحمل ليست ضارة، فمن كانت حامل في الشهر الأول بخلاف من كانت في الشهر الخامس، وبخلاف من كانت في الشهر التاسع، وهذا كله يقيده الطبيب.

حكم صوم الحامل في رمضان

وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، في إجابته على تساؤل ما حكم صوم الحامل في رمضان، عبر مقطع فيديو نشتره دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب» أن الفقيه يرى جواز ذلك الأمر، إذا قال الطبيب أن هذه المرأة تفطر، أو أن بنيتها الجسمانية لا يمكنها أن تصوم مع وجود الحمل، خاصة أن بعض النساء تكون ضعيفة البنية أو قليلة الطعام، والحمل يحتاج إلى الطعام وقوة البنية، فما يراه الطبيب صحيحًا يكون جائزًا.