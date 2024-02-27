تردد قناة سي بي سي 2024.. تعرض مسلسلي صيد العقارب وسر إلهي

باقة مميزة من مسلسلات رمضان والبرامج المتنوعة تعرضها قناة سي بي سي العامة «CBC»، لذا يحرص كثيرون على معرفة تردد قناة سي بي سي 2024 للاستمتاع بخريطتها البرامجية والدرامية.

تردد قناة سي بي سي 2024

وتعد القناة واحدة من أهم القنوات العربية التي تُقدم محتوى متنوعا، ما بين الإخباري والبرامج الحوارية والبرامج الدينية والاجتماعية، التي تناسب جميع أفراد الأسرة، كما تعرض مسلسلات رمضان بشكل سنوي، ويأتي تردد قناة سي بي سي 2024، على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

- اسم القناة: CBC

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11785

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة سي بي سي 2024

يمكنك ضبط تردد قناة سي بي سي 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

- الدخول إلى قائمة الإعدادات.

- اضغط على زر Menu.

- اختر من القائمة التركيب أو Installation.

- اختيار البحث اليدوي Manual Search.

- ادخل بيانات التردد، والتي تشمل القمر الصناعي والاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على زر بحث أو Scan.

- اضغط على زر حفظ أو Save.

- ستظهر القناة في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مسلسلات رمضان على قناة سي بي سي

تعرض قناة سي بي سي العامة باقة متميزة من مسلسلات رمضان، وأبرزها مسلسلات صيد العقارب ومحارب ومليحة وسر إلهي وصدفة ومسار إجباري، إضافة إلى باقة متنوعة من البرامج.