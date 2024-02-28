مع اقتراب شهر رمضان المبارك من كل عام، تتصدر إمساكية رمضان 2024 بالإسماعيلية وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم عمليات البحث على مدار الشهر، فيما تستعد مديريات الأوقاف في المحافظات المختلفة لشهر رمضان المبارك بقوافل دعوية ورفع حالة الطوارئ في المساجد بالمدينة والمراكز والقري.

إمساكية رمضان 2024 بالإسماعيلية

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عن إمساكية رمضان 2024 في الإسماعيلية، وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وبحسب الإمساكية سيكون موعد الإفطار في أول يوم من شهر رمضان بمحافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة 6:05 مساء، وفي آخر يوم الموافق 30 رمضان سيكون الإفطار الساعة 6:15 مساء.

وحددت إمساكية رمضان 2024 في الإسماعيلية موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم ليكون الصيام في أول يوم 13:19 ساعة، وفي آخر يوم 14:15 ساعة.

إمساكية رمضان 2024 في محافظة السماعيلية

- الاثنين 1 رمضان الموافق 11 مارس: موعد الإفطار 05:57 مساء، الفجر 04:38

- الثلاثاء 2 رمضان الموافق 12 مارس.. موعد الإفطار 05:57 مساء.. الفجر 04:37 صباحا.

- الأربعاء 3 رمضان الموافق 13 مارس.. موعد الإفطار 05:58 مساء.. الفجر 4:36.

- الخميس 4 رمضان الموافق 14 مارس.. موعد الإفطار 05:59 مساء.. الفجر 04:35.

- الجمعة 5 رمضان الموافق 15 مارس.. موعد الإفطار 05:59 مساء.. الفجر 04:35.

- السبت 6 رمضان الموافق 16 مارس.. موعد الإفطار 6:0 مساء.. الفجر 04:32.

- الأحد 7 رمضان الموافق 17 مارس.. موعد الإفطار 06:01 مساء.. الفجر 04:31.

الاثنين 8 رمضان الموافق 18 مارس.. موعد الإفطار 6:2 مساء.. الفجر 04:30.

- الثلاثاء 9 رمضان الموافق 19 مارس.. موعد الإفطار 6:2 مساء.. الفجر 04:28.

- الأربعاء 10 رمضان الموافق 20 مارس.. موعد الإفطار 6:3 مساء.. الفجر 04:27.

- الخميس 11 رمضان الموافق 21 مارس.. موعد الإفطار 6:3 مساء.. الفجر 04:26.

- الجمعة 12 رمضان الموافق 22 مارس.. موعد الإفطار 06:04 مساء.. الفجر 04:24.

- السبت 13 رمضان الموافق 23 مارس.. موعد الإفطار 6:4 مساء.. الفجر 04:24.

- الأحد 14 رمضان الموافق 24 مارس.. موعد الإفطار 6:05 مساء.. موعد الفجر 04:22.

- الاثنين 15 رمضان 25 مارس.. موعد الإفطار 06:06 مساء.. موعد الفجر 04:20.

- الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس.. موعد الإفطار 06:06 مساء.. الفجر 04:19.

- الأربعاء 17 رمضان 27 مارس: موعد الإفطار 06:07 مساء.. الفجر 04:19.

- الخميس 18 رمضان 28 مارس.. موعد الإفطار 06:08.. الفجر 04:17.

- الجمعة 19 رمضان 29 مارس، موعد الإفطار 06:08 مساء، الفجر 04:15.

السبت 20 رمضان 30 مارس، موعد الإفطار 6:09 مساء.. الفجر 04:14.

- الأحد 21 رمضان 31 مارس، موعد الإفطار 6:09 مساء، الفجر 04:12.

- الاثنين 22 رمضان 1 أبريل موعد الإفطار 6:10 مساء، الفجر 04:10.

- الثلاثاء 23 رمضان 2 أبريل موعد الإفطار 6:11 مساء..الفجر 04:10.

- الأربعاء 24 رمضان 3 أبريل موعد الإفطار 6:11 مساء الفجر 04:08.

- الخميس 25 رمضان 4 أبريل، موعد الإفطار 6:12 مساء..الفجر 04:07.

- الجمعة 26 رمضان 5 أبريل موعد الإفطار 6:13 دقيقة مساء.. الفجر 04:05.

- السبت 27 رمضان 6 أبريل موعد الإفطار 6:13 مساء.. الفجر 04:04.

- الأحد 28 رمضان 7 أبريل، موعد الإفطار 6:14 دقيقة، الفجر 04:03.

- الاثنين 29 رمضان 8 أبريل، موعد الإفطار 6:15 مساء، الفجر 04:01.

- الثلاثاء 30 رمضان 9 أبريل موعد الإفطار 6:15 مساء، الفجر 04:00.