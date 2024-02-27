إمساكية رمضان 2024 في قنا.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية رمضان 2024 في محافظة قنا، والتي تضمنت مواقيت الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، إضافة إلى مواقيت الصلاة خلال الشهر الكريم.

عدد ساعات الصوم في أول رمضان 1445 بقنا

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن أول أيام رمضان 1445هـ يكون الاثنين 11 مارس المقبل، وهو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام، إذ يصل لـ13 ساعة و37 دقيقة.

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار وصلاة الفجر في رمضان 1445

وذكرت الإمساكية أن آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وأطول أيام رمضان في عدد ساعات الصيام في محافظة قنا يصل لـ14 ساعة و24 دقيقة، أي بزيادة 47 دقيقة عن صيام أول يوم، وأشارت الإمساكية إلى أن عدد ساعات الصيام ومواعيد صلاة الفجر وموعد الإفطار وصلاة المغرب طيلة الشهر كالتالي:

- الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة، الفجر 4:39 صلاة المغرب 5:56.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، الفجر 4:38 صلاة المغرب 5:57.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة، الفجر 4:37 صلاة المغرب 5:57.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و42 دقيقة، الفجر 4:36 صلاة المغرب 5:58.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، الفجر 4:35 صلاة المغرب 5:58.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، الفجر 4:34 صلاة المغرب 5:59.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة، الفجر 4:33، صلاة المغرب 5:59.

-الاثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 48 دقيقة، الفجر 4:32، صلاة المغرب 6 مساء.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، الفجر 4:30، صلاة المغرب 6 مساء.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، الفجر 4:29، صلاة المغرب 6:01.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 53 دقيقة، الفجر 4:28، صلاة المغرب 6:01.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، الفجر 4:28، صلاة المغرب 6:02.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، الفجر 4:26، صلاة المغرب 6:02.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة 58 دقيقة، الفجر 4:25، صلاة المغرب 6:03.

- الاثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، الفجر 4:24، صلاة المغرب 6:03.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقة، الفجر 4:22، صلاة المغرب 6:03.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقيقة، الفجر 4:21، صلاة المغرب 6:04.

-الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقيقة، الفجر 4:20، صلاة المغرب 6:04.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقيقة، الفجر 4:19، صلاة المغرب 6:05.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقيقة، الفجر 4:18، صلاة المغرب 6:05.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقيقة، الفجر 4:16، صلاة المغرب 6:06.

- الاثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، الفجر 4:15، صلاة المغرب 6:06.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، الفجر 4:14، صلاة المغرب 6:7.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14، الفجر 4:13، صلاة المغرب 6:7.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و16 دقائق، الفجر 4:12، صلاة المغرب 6:08.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 17 دقائق، الفجر 4:11، صلاة المغرب 6:08.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة 20 دقائق، الفجر 4:09، صلاة المغرب 6:09.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقائق، الفجر 4:08، صلاة المغرب 6:09.

- الاثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، الفجر 4:07، صلاة المغرب 6:10.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة 24 دقيقة، الفجر 4:06، صلاة المغرب 6:10.