كيف كانت ملابس النساء في عصر طائفة الحشاشين؟

نسجت الحكايات والأساطير حول «قلعة الموت» وطائفة الحشاشين الدموية، ومع اقتراب عرض مسلسل الحشاشين على قناة dmc، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، يزداد الغموض حول حياة هذه الطائفة وتكثر الأسئلة عن النساء في هذه الحقبة، كيف كانت ملابسهن وكيف كانت الحياة في قلاع الموت في إيران وسوريا، وهو ما وصفه الكاتب فلاديمير بارتول في روايته «آلموت».

كيف كانت ملابس النساء في فترة طائفة الحشاشين؟

وفي الرواية الأجنبية«آلموت» التي تتحدث عن الحشاشين، بقيادة حسن الصباح، يروي فلاديمير بارتول كيف كانت حياة النساء في حقبة اشتهرت بالدموية والرعب.

ويروي «بارتول» في رواية «آلموت» أنه على الرغم من الرعب الذي يسري في المكان، وسيطرة الحشاشين على المكان كانت للنساء ملابس مميزة، وترتدي ملابس عبارة عن سراويل حريرية فضفاضة وفي الوقت ذاته تعكس جمالهن، مطرزة بشكل بديع، مزينة بالمشابك الذهبية ومرصعة بالأحجار الكريمة، وهي ملابس النساء من الجواري وزوجات كبارالشخصيات، وتلف أجسادهن بقمصان من الحرير الفاخر.

إكسسوارات خيالية

وفي استمرار لوصف حياة بعض النساء الفارهة حتى وإن كانت الفترة دموية خطيرة بسبب طائفة الحشاشين، ارتدت النساء حسب وصف فلاديمير بارتول أغلى الأساور وطوقت أعناقهن عقود من اللؤلؤ والمرجان، فيما كن ترتدين صنادل من الجلد المميز، وهي لقطات يمكن أن يعرضها مسلسل الحشاشين.