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بتخفيضات 40%.. أسعار السلع داخل معرض مكافحة الغلاء بالزقازيق

كتب:

نظيمة البحرواي
01:13 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
بتخفيضات 40%.. أسعار السلع داخل معرض مكافحة الغلاء بالزقازيق

يشهد معرض مبادرة مكافحة الغلاء، لبيع السلع الغذائية بمقر المجلس المحلي سابقا بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر القادم، إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم.

المعرض مقام بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المعرض مقام بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح من 20% لـ  40%.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن معرض مكافحة الغلاء يضم منتجات منها البلح ويبدأ من 35 جنيها ويصل 50 و60 جنيها، والزبيب الكيلو يبدأ من 130 حتى 185 جنيها، وجوز هند بـ 160 جنيها الكيلو، والسكر 27 جنيها و30 جنيها، والأرز 30 جنيها، والزيت يبدأ من 70 جنيها، والعصائر تبدأ من 3.5 جنيه، والدواجن المجمدة تبدأ من 110 جنيهات حتى 145 جنيها حسب الحجم.

بينما سجلت المكرونة 28 جنيها الشكائر، وكيلو الفاصوليا 79 جنيها، وكيلو اللوبيا 77 جنيها، والسمنة تبدأ من 100 جنيه، وشاي 100 باكيت بـ 65 جنيها، وعبوة فول بـ 13 جنيها، والزبادي 5 جنيهات العلبة، واللحوم بلدي 330 جنيها، ومربي 26 جنيها، وجبنه تبدأ من 17 جنيها، وألبان تبدأ من 13 جنيها.

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