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افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في بنها.. سلع بأسعار مخفضة 

كتب:

حسن صالح
02:24 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان 2024 ببنها

معرض أهلا رمضان 2024 ببنها

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 ببنها، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تخفيف العبء عن المواطنين، تحت رعاية الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024 في بنها

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنّ المنفذ يأتي ضمن مبادرة افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024، التي تضم المعارض الكبرى بالمدن والشوادر، مشيرًا إلى أن المعرض يقع في بنها. 

أسعار معرض أهلًا رمضان 2024 في بنها

ومع افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024 في بنها، جرى تحديد أسعار السلع الغذائية وياميش رمضان، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق، كالتالي: 

- الأرز 30 جنيهًا للكيلو من الحبة العريضة. 

- ⁠السكر 27 جنيهًا للكيلو. 

- ⁠الزيت 700 ملي من 55 إلى 60 جنيهًا.

- ⁠الزيت 1 لتر من 75 إلى 80 جنيهًا. 

 

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