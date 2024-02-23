تراجع أسعار 3 سلع مهمة بعد إعلان صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر

أسهمت صفقة الحكومة الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال شراكة مع كيانات اقتصادية كبيرة في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، ما نتج عنه تراجع 3 سلع بشكل مباشر، وهي السلع التي لها اتصال وثيق بالدولار.

انخفاض 3 سلع هامة

وتأثرت 3 سلع مهمة بانخفاض الدولار في السوق الموازية وسرعان ما انخفض سعرها مثل الذهب والحديد وقطع والأجهزة الكهربائية والسيارات وقطع الغيار المستوردة، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة رسمية عقب الإعلان عن صفقة مجلس الورزاء التي تهدف لتحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وبحسب الشعبة العامة للذهب فإن سعر جرام الذهب انخفض 150 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

انخفاض الحديد بسبب تراجع الدولار

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض الحديد الاستثماري نحو 650 جنيهًا بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية متأثرًا بصفقة الحكومة الكبرى ودعم الاستثمار المباشر إذ سجل الحديد الاستثماري نحو 45 ألف جنيه مقارنة بأسعار أمس الأول.

انخفاض أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية إن صفقة الحكومة للاستثمار سوف تساهم في حصار السوق السوداء لصرف العملات، نظرًا لما توفره من تدفق العملات الأجنبية، وبالتالي السلع التي لها اتصال مباشر بالدولار ستنخفض مثل السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من قطع الغيار المستورة.

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن» أن صفقة الحكومة للاستثمار المباشر تعد الصفقة الأكبر عبر التاريخ وسوف تسهم في زيادة ودعم الاستثمار الأجنبي ومن ثم دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.