«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مشروع تطوير «رأس الحكمة»: تستهدف تخطي الأزمات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لتخطي الأزمات العالمية.. مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر لتحقيق مستهدفات التنمية».

وقال التقرير التلفزيوني، إنه في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وافق مجلس الوزراء المصري على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وتعد الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة المصرية عليها في الوقت الحالي لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ومع توقيع الاتفاقيات الخاصة بتلك الصفقة الضخمة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها كافة، حيث من المتوقع أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل وإحداث انتعاشة اقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.

صفقة الاستثمار المباشر التي أعلن عنها مجلس الوزراء، تأتي نتاجًا للمرونة الكبيرة التي تحلى بها الاقتصاد، والصلابة التي أظهرها في تخطي الأزمات العالمية المتلاحقة.