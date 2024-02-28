مصرع سائق وزوجته وأولاده الـ4 وابنة خالتهم في حريق شقة بالعجوزة

شب حريق، في شقة بدائرة قسم العجوزة، ما أدى إلى مصرع سائق توك توك وزوجته وأولاده جميعًا وابنة خالتهم، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم ومصرع قاطنيها.

انتقل العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة إلى المكان، وبالفحص تبين نشوب حريق في الشقة محل البلاغ، ومصرع كل من محمد حمزة 34 سنة سائق توك توك، منى عبد الباسط 25 سنة ربة منزل «زوجته»، مها 7 سنوات، جنا 6 سنوات، حسنة سنتين، حسنية سنتين وجميعم أبناء الأول، وكذا ابنة خالتهم فاطمة أنور، سنة.

تم نقل الجثث إلى المستشفى، واخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ورجحت المعاينة الأولية، أن الحريق سببه ماس كهربائي في إحدى الوصلات العشوائية بالشقة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.