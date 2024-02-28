تفاصيل الوظائف الشاغرة في «النقل».. التقديم يبدأ من اليوم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الوظائف الجديدة الشاغرة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، موضحا مواعيد التقديم التي تبدأ من اليوم، والمستندات المطلوبة.

وظائف وزارة النقل

مدير إدارة التطوير المؤسسي.

مدير إدارة الإستحقاقات والمزايا.

مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

المستندات المطلوبة

المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية، ويُفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة والخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

- مقترح تطوير الإدارة.

- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بمظهر لائق والقدرة على التخاطب.

- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد، على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من 8 ملفات (أصل + 7 صور) مع وضع صورة حديثة، مقاس 4*6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية.

طريقة التقديم على وظائف النقل

تقدم الطلبات مستوفاة بإسم اللواء بحري/ رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك (1) – رأس التين - الإسكندرية.

مواعيد التقديم

وطبقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، يبدأ التقديم من اليوم الموافق 28 فبراير وحتى 28 مارس 2024.