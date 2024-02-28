آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الإسكان والمستندات المطلوبة

أيام قليلة ويغلق باب التقدم إلى الوظائف القيادية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجهاز المركزي للتعمير، حيث أوضحت الوزارة تفاصيل الأماكن الشاغرة موضحة الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم على هذه الوظائف.

وظائف الإسكان

وتشمل الوظائف:

المستندات المطلوبة:

ـ بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2ـ الرقم القومى.

3ـ عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

4ـ بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.

5 ـ مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مرفق به C.D.

آخر موعد للتقديم لوظائف الإسكان

وقالت بوابة الوظائف الحكومية: تقدم الطلبات باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول باسم المحاسب رئيس القطاع رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي «الـعـاليـة/ مـديـرعـام» بمقـر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع الوزارات ــ الدور الرابع.

وسيكون آخر موعد للتقديم للوظائف هو الاثنين 4 مارس 2024.