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وظائف شاغرة في جامعة بنها.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

كتب:

انتصار الغيطانى
10:04 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
وظائف جامعة بنها 2024

وظائف جامعة بنها 2024

أعلنت جامعة بنها حاجتها لتعيين عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتشمل وظائف جامعة بنها 2024 «أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، ومدرس مساعد، ومعيد»، وذلك للعمل بعدد من كليات الجامعة، وهي: «الهندسة، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، العلاج الطبيعي، الهندسة بشبرا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي».

المهارات الأساسية المطلوبة من المتقدمين 

- أن يكون المتقدم للوظائف مستوفيا للشروط الواردة بقانون رقم 49 لسنة 1972، وهي الخاصة بتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- أن يكون مصرى الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

عدد الوظائف المطلوبة بجامعة بنها

- (2) أستاذ.

- (3) أستاذ مساعد.

- (49) مدرس.

- (8) مدرس مساعد.

- (17) معيد.

المستندات المطلوبة في وظائف جامعة بنها

- أصل شهادة البكالويوس.

- أصل بيان التقديرات.

- أصل شهادة الماجستير والدكتوراه.

- 3 نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه.

- شهادة تحليل مخدرات وقت التقديم للإعلان.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صورة بطالة الرقم القومي سارية.

- 6 صور حديثة.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- الموقف من الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- ملخص للخبراته العلمية والاكاديمية للوظيفة المتقدم إليها.

 

 

 

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