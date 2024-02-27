التخصصات المطلوبة لوظائف كلية الألسن.. اعرف الشروط والتفاصيل

حددت وزارة التعليم العالي التخصصات المطلوبة للتقدم إلى وظائف كلية الألسن في كفر الشيخ، موضحة المستندات المطلوبة وطريقة التقدم وآخر موعد للتقديم.

وظائف كلية الألسن

مدرس بقسم اللغة الالمانية تخصص ترجمة. مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص أدب - لغويات. مدرس بقسم اللغة الايطالية تخصص أدب - لغويات. مدرس بقسم اللغة الانجليزية تخصص ترجمة. مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص ترجمة - علم لغة ويفضل تخصص صوت.

شروط وظائف كلية الألسن

يتم الاختيار طبقا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ويشترط في المتقدم لـ وظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والايطالية أن يكون حاصلا على الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب.

يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية وأن يكون حاصلا على الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط، وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما وقت سريان الاعلان، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة

طريقة التقديم

تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم الدكتورعميد كلية الألسن مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة.

آخر موعد للتقديم

التقديم مستمر حتى الاثنين المقبل الموافق 4 مارس 2024.