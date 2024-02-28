إمساكية رمضان 2024 في الغردقة.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وإعلان موعد أول أيامه، إذ يرغب البعض في معرفة إمساكية رمضان 2024 في الغردقة وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، لترتيب أولوياتهم اليومية واغتنام الشهر الفضيل في العبادة والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل إمساكية رمضان 2024 الغردقة، متضمنة موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في المدينة السياحية التي تتميز بطبيعة خلابّة، تجذب إليها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، إذ من المقرر أنّ يكون أول أيام الصيام، الاثنين المقبل 11 مارس.

إمساكية رمضان 2024

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 مصر فإنّ موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم أول أيام رمضان في مدينة الغردقة، كالآتي:

عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان 2024 في الغردقة 13:37 ساعة.

موعد السحور أول أيام رمضان يبدأ من الساعة 2:14 بعد منتصف الليل.

موعد الإفطار أول أيام رمضان في تمام الساعة 5:51 مساءً عقب رفع أذان المغرب.

موعد الإمساك أول أيام رمضان يبدأ من الساعة 4:14 مساءً.

موعد الشروق أول أيام رمضان يبدأ في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد أذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر يرفع في تمام الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر يُرفع في تمام الساعة 3:18 عصرًا.

موعد أذان المغرب يُرفع في تمام الساعة 5:51 مساءً.

موعد أذان العشاء يُرفع في تمام الساعة 7:06 مساءً.

إمساكية رمضان 2024 في الغردقة

وتأتي إمساكية رمضان 2024 في الغردقة طوال شهر رمضان المبارك كالآتي:

متى ينتهي رمضان 2024؟

ومن المتوقع أن يكون شهر الصوم 30 يومًا كاملةً، إذ ينتهي رمضان 2024 يوم 9 أبريل المُقبل، ليكون موعد عيد الفطر الأربعاء الموافق 10 أبريل.