باقي كام يوم على رمضان.. اعرف موعد استطلاع الهلال وصلاة أول تراويح

أجواء روحانية يعيشها المسلمون حول العالم مع قرب حلول شهر رمضان، حيث يستعدون في تلك الأيام لشراء مستلزمات الشهر الكريم والاستعداد للعزومات السحور والإفطار والصلاة في المساجد المحببة والتي تضفي طابعا خاصا على أجواء الشهر، لذا يريدون معرفة باقي كام يوم على رمضان.

باقي كام يوم على رمضان

ويمكن معرفة باقى كام يوم على رمضان، بالعودة إلى الحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي حدد موعد شهر رمضان 2024 وعدد أيامه، إذا يأتي هذا العام كاملاً 30 يومًا، مشيرة إلى أن أول يوم في رمضان 2024 فلكيا، يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024.

ويوافق اليوم الاثنين 26-2-2024، الـ16 من شعبان 1445 هجريا، لذا فإنه يكون باقي على رمضان 14 يوما، وفقا للحسابات الفلكية وما تحدده الرؤية الشرعية لهلال رمضان 1445، والتي تستطلعها دار الإفتاء المصرية في اليوم قبل الأخير من شهر شعبان، وفي اليوم الأخير من شعبان تقام أول صلاة تراوح ويعقبها أول سحور في رمضان 2024.

استطلاع رؤية هلال رمضان 2024

وتتحرى الدول العربية والإسلامية استطلاع رؤية هلال رمضان 2024، يوم 29 شعبان 1445، بالاعتماد على المراصد الفلكية.

وتعقد المحكمة العليا بالسعودية جلسة تحري هلال رمضان 1445- 2024، وتستعين فيها بأشهر المتخصصين الذين يستخدمون أحدث آليات الرصد الفلكي، وعقب التثبت من رؤية هلال رمضان شرعيًا وفلكيا، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من قبل دار الإفتاء الرسمية في كل دول عربية وإسلامية، معلنة أول يوم رمضان 2024، بحسب الرؤية.

وتعتمد بعض الدول الإسلامية الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شهر الصيام، مثل تركيا حيث حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الاثنين 11 مارس المقبل أول أيام رمضان 2024، على أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

إمساكية شهر رمضان 2024

وحددت إمساكية رمضان 2024 الصادر عن هيئة المساحة المصرية أول أيام رمضان 2024، ويكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة، وهو أقل يوم من حيث عدد ساعات الصوم.

أما آخر أيام شهر رمضان 2024، يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، ويكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة، وبذلك يكون أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام.