رئيس الحركة الوطنية: الدولة توفر جميع سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم

أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الاهتمام بذوي الهمم يأتي انطلاقا من مسؤولية مجتمعية تدفع نحو ضرورة دعم أي جهود تبذل في هذا الإطار من أجل دمجهم في المجتمع على اعتبار أنهم جزء مهم وأصيل لا يتجزأ من نسيجنا الوطني والمجتمعي.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتابع اللواء رؤوف، خلال تصريحات له، أن الاهتمام بتلك الفئات يحظى ليس باهتمام محلي فقط بل وعالمي أيضا ولعل ذلك يبرز من خلال إطلاق الأمم المتحدة ليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام للاحتفال بالاشخاص ذوى الإعاقة بما يعزز أهمية الوعي نحو ضرورة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها ومؤسساتها تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى، وتوفر لهم كافة السبل والدعم والرعاية اللازمة.

حياة آمنة مستقرة

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن مثل تكريم ذوي الهمم يترك أثرا عظيما في نفوسهم ويؤكد أنهم شريك أساسي في الوطن وكنز مجتمعي ينبغي الحفاظ عليه وأن المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته يعترف بحق ذوي الهمم في أن يعيشوا حياة آدمية تحترم كرامتهم واستقلاليتهم وحقهم في الحصول علي فرص متكافئة في الحقوق والحريات بما يشكل ضمانة حقيقية تكفل لهم حياة آمنة مستقرة.