«القومي للترجمة» يصدر كتابا عن «الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين»

أصدر المركز القومي للترجمة، كتاب «عصر البراءة.. الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» ، تأليف روجر هاري ستوير، وهو مؤرخ أمريكي للفيزياء، عمل أستاذًا للفيزياء في عدد من الجامعات، وترجمة محمد العجمي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.

قصة الاكتشافات الفيزيائية

وجاء في كلمة الناشر على ظهر الكتاب: «هذا الكتاب ليس مرجعًا تقليديًا في الفيزياء، بل هو قصة ملحمية كتب سطورها مئات العباقرة والأفذاذ لرحلة شائقة عبر الزمن لسبر أغوار بحر الفيزياء النووية، سيجعلك الكتاب شاهدًا على السجالات والمعارك التي خاضها هؤلاء العظماء».

تغير مصير العالم

متابعا: «الكتاب ينقل إليك مزيج من المشاعر كما عاشها أصحابها وهم يرتقون سلم المجد دافعين البشرية للأمام بإنجازاتهم العظيمة لتعيش معهم حكايتها وحقائقها، إنها قصة مدن كما تحكيها جدرانها، ومغامرات كما يرويها أبطالها، واكتشافات كما يجلبها صانعوها، عندما تطالع هذا الكتاب سيكتشف أمامك كيف تغير مصير العالم على مجموعة من العلماء».